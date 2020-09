YENZ: Tipps und Tricks fürs neue Schuljahr

School’s on! Endlich DÜRFT Ihr wieder in die Schule. Wer hätte gedacht, dass man sich darüber mal freut? Noch läuft zwar nicht alles ganz normal, weil die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) die Corona-Ansteckungsgefahr senken soll. Aber immerhin: Ihr seht Eure Mitschüler und Lehrer wieder! Damit der Start in den Schulalltag nach so langer Zeit gut gelingt, hat unsere YENZ-Redakteurin Alicia Eckhardt nützliche Tipps und Tricks für Euch parat – inklusive To-do-Liste und kostenlosen Lern-Plattformen. Hier geht’s zur Ausgabe…