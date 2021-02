Bällebad in der Enz: Wem flussoberhalb von Vaihingen sein Spielgerät abhanden gekommen ist, kann es am unteren Wehr wieder rausfischen. Aber freilich erst dann, wenn der Pegel etwas gesunken ist. Überschwemmungsgefahr bestand in Vaihingen trotz des erhöhten Wasserstandes am Wochenende nicht. Foto: Banholzer