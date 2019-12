Advent, Advent, was duftet denn da so lecker? Unsere Küchen-Expertin Rosalie Böhmer hat für euch köstliche Rezepte rausgesucht, ausprobiert und so beschrieben, dass sie leicht nachzumachen sind – vom Spekulatius-Tiramisu bis zum weihnachtlichen Süppchen. Für die Festtafel oder jeden anderen Adventstag. Viel Spaß beim Backen, Braten und Rühren! Hier geht’s zur Ausgabe…