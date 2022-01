Was bringt das neue Jahr? Wie sieht die Zukunft aus? Unser YENZ-Redakteur Moritz Tornow hat zum Jahreswechsel 2021/2022 überlegt, wie seine Welt in zehn Jahren aussehen könnte – auch vor dem Hintergrund der beschlossenen Ziele zum Klimawandel. Willkommen in Utopia! Die YENZ-Redaktion wünscht Euch mit diesem Gedankenexperiment ein viel entspannteres Jahr 2022!