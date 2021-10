YENZ: Lesestoff zum Gruseln

Herbstzeit ist Lesezeit: Wie schön, sich bei kühlem Oktoberwetter gemütlich aufs Sofa zu kuscheln und ein Buch zur Hand zu nehmen. Je spannender, je besser! Auch unsere YENZ-Redakteurin Tanja Liebmann taucht gern in aufregende Welten ab – insbesondere mit Thrillern und Krimis. Obwohl das Böse gefährlich nahe rückt, weiß man doch selbst bei größtem Spannungskick: Daumen hoch, ich bin in Sicherheit. Hier eine Auswahl an packenden Neuerscheinungen. Viel Spaß beim Gruseln…