Frust, Kummer oder gar Not? Der aktuelle Lockdown und die Schulschließung setzt vor allem jungen Menschen zu. Anna Steinbrich aus der jungen Redaktion der VKZ hat deshalb regionale und überregionale Kontaktmöglichkeiten zusammengestellt, die Euch in Krisensituationen helfen. Hier bekommt Ihr schnelle Hilfe per Telefon, E-Mail oder WhatsApp. Alle Infos als pdf zum Download gibt es hier: