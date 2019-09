Als „Botschafterin in Turnschuhen“ reiste die Vaihinger Jugendgemeinderätin Anna Steinbrich zur Sommerakademie des Programms „Ambassadors in Sneakers“ in die USA. Sie kam mit vielen Erfahrungen, neuen Freunden sowie gesellschaftlichen Zukunftsperspektiven zurück. Auf der YENZ-Seite berichtet sie von ihren Erlebnissen. Eines vorweg: Die Queens and Kings of Smalltalk haben sie beeindruckt… Hier geht’s zur Ausgabe…