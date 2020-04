YENZ: Alle JGR-Kandidaten auf einen Blick

Ab heute und noch bis zum 7. Mai können 13- bis 19-Jährige Vaihinger per Briefwahl den neuen Jugendgemeinderat bestimmen. Eine persönliche Vorstellungsrunde wird es diesmal nicht geben. Deshalb stellt euch YENZ-Redakteurin Hannah Henkel das Wahlprozedere und alle 38 Kandidaten vor – trotz Corona-Kontaktsperre. Und das, obwohl Hannah selbst als Au-pair in Luxemburg arbeitet und über Ostern nicht nach Hause reisen konnte. Also: Wählt eure 20 Lieblings-Kandidaten! Hier geht’s zur Doppelseite…