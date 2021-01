Poesie als Hoffnungsschimmer und Seelenwärmer im winterlichen Reutwald in Oberriexingen. Dort hat ein unbekannter Künstler am Wegesrand ein Stück Holz mit inspirierenden Zeilen des deutschen Schriftstellers Lothar Zenetti beschriftet. „An einem der Tage, die kommen, wird etwas geschehen, das du nicht kennst, noch nicht, und auch nicht verstehst, etwas, von dem du nur träumst, was du erwartest, so wie ein Wunder. Es wird etwas sein, auf das du nicht wartest, nein, das du suchst, und weißt auch nicht zu sagen, wonach, und du suchst es auch nicht, sondern findest, und nicht einmal das, es findet ja dich, dieses Lächeln, von dem du gefunden wirst, an einem der Tage, die kommen“, heißt es da. Es bleibt zu hoffen, dass diese Botschaft von vielen gefunden wird. Foto: Gergen