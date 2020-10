In einer Oktobernacht vor genau 30 Jahren schändeten vier junge Skinheads die KZ-Gedenkstätten in Vaihingen und Oberriexingen. Dagegen formierte sich Protest: Tausende Bürger gingen auf die Straße. Die aktuelle Sonderseite im Lokalteil der Vaihinger Kreiszeitung ergänzt die Serie „Zeig Courage!“ auf den jungen Seiten Young@ENZ. Autor Michael Banholzer erklärt, was die damaligen Täter angetrieben hat. Hier geht’s zum Download…