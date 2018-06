Passend zur Weltmeisterschaft in Russland bieten sich Brettspielfans mehrere Möglichkeiten, in die Rolle von Torjägern oder Trainern zu schlüpfen. Der Grund: Die Verlage haben die WM zum Anlass genommen, neue Spiele rund ums runde Leder auf den Tisch zu bringen. Tanja Liebmann von der Yenz-Redaktion stellt die besten neuen Fußballspiele in dieser YENZ-Ausgabe vor!