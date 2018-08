Welche Spiele sind schön kompakt und können in den Ferien über so manchen Regentag hinwegtrösten oder für Spaß am Strand sorgen? Wer auf der Suche nach kleinen und Reisetaschen-tauglichen Spielen ist, hat die Qual der Wahl. Tanja Liebmann gibt Tipps zu besonders empfehlenswerten Neuheiten – ganz nach dem Motto „großer Spaß in kleinen Boxen“. Hier geht’s zur Ausgabe…