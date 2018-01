Rundtrip: Norwegen erleben

Dank eines Auslandpraktikums im Rahmen ihres Studiums verbrachte Sima Celik von der YENZ-Redaktion letzten Frühling ein paar Monate im wunderschönen Stockholm: „Anschließend hatte ich noch ein bisschen Freizeit und plante mit einer Freundin einen kleinen Trip nach Norwegen – wenn man schon mal da oben ist… Dort wo man die Trolle nachts murmeln hört und sich hinter Bergnebel ein Fjord schöner als der andere versteckt, dort wollten wir unbedingt Urlaub machen! Unsere Route begann im südwestlichen Bergen über die Fjordlandschaft Hordaland am Hardangerfjord entlang und schließlich in die Hauptstadt Oslo…“ Hier lest ihr die ganz Ausgabe…