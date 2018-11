„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, lautet ein Zitat des französischen Schriftstellers Victor Hugo. Musik kann so viele verschiedene Stimmungen erzeugen und Erinnerungen wecken. Dabei hat jeder Musiker und jede Band eine ganz eigene Art Musik unter die Menschen zu bringen. In dieser Yenz-Ausgabe stellt die Yenz-Redaktion den Künstler Miwata vor, berichtet von einem Musik-Festival-Besuch und einem hörenswerten Album.