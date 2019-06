Nach dem Rücktritt von Premierministerin Theresa May ist die Diskussion um die Folgen des Austritts Englands aus der Europäischen Union aktueller denn je. Was Vaihinger Schüler über „das nervige Thema Brexit“ denken, spiegelt sich in der „Klasse YENZ!“-Seite, die die 10c des Friedrich-Abel-Gymnasiums für unsere jungen Leser zusammengestellt hat. Hier geht’s zur Ausgabe…