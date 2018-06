Elisabeth Jetter, Mitglied im Vaihinger Jugendgemeinderat war im Rahmen des deutsch-amerikanischen Jugendaustausches „Ambassadors in Sneakers“ während der Pfingstferien für zwei Wochen in Kiel und Berlin. In einer Ausgabe berichtet sie über ihre unvergesslichen Erfahrungen, die sie im ersten Teil des Programms machen konnte. Hier geht’s zur Ausgabe…