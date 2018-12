Junge Menschen interessieren sich nicht für Politik. Diesem Satz würden sicher viele Menschen zustimmen. Doch ist das wirklich so? Und was, wenn man als junger Mensch politischer werden will? Fühlt man sich da in einer Partei überhaupt wohl?

Leo Buchholz von der YENZ-Redaktion ist seit über einem Jahr politisch engagiert und beantwortet diese Fragen in dieser Ausgabe…