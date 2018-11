Instagram – Fluch oder Segen

„Instagram ist ein kostenloser und werbefinanzierter Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos, der zu Facebook gehört. Instagram ist eine Mischung aus Microblog und audiovisueller Plattform und ermöglicht es, Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten.“ So lautet die offizielle Wikipedia-Definition.

1 Mrd. Menschen nutzen Instagram in 2018 weltweit und über 15 Mio. Nutzer in Deutschland. Längst wird die Plattform auch von Unternehmen genutzt, Influencer machen dort Werbung auf andere Art.

Doch was hat es wirklich mit Instagram auf sich? Max Dietrich von der Yenz-Redaktion beleuchtet in dieser Ausgabe die Vor- und Nachteile, geht auf Influencer ein und Rosalie Böhmer stellte euch tolle Instagram-Accounts vor.