Die groooßen Ferien sind in Sichtweite! Ein gutes Buch dabei zu haben, entspannt und macht glücklich. Die Auswahl an Neuheiten ist nach wie vor riesig und Orientierung tut not. Damit ihr die zu euch passende Lektüre findet, hat unsere YENZ-Redakteurin Tanja Liebmann einige Bücher Probe gelesen. Viel Spaß beim Lesen! Hier geht’s zur Ausgabe…