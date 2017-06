Ausbildung, Studium, Zukunft – Teil 1

Was mache ich eigentlich nach meinem Schulabschluss? Diese Frage muss sich jeder Schüler irgendwann stellen! Die Anzahl der verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten scheint unendlich. Ratgeber und Infoseiten im Internet gibt es viele, doch was wirklich hilft, ist ein Feedback von jungen Leuten, die Mitten in Studium oder Ausbildung stecken, oder diese bereits beendet haben. Die Yenz-Redaktion berichtet euch in insgesamt drei Ausgaben über ihren Unialltag, kuriose Studiengänge und stellt ihre Studiengänge und Ausbildungen vor. Hier geht’s zu Teil 1…