Junge Menschen haben nichts zu sagen? Von wegen! Wie Jugendliche Zukunft gestalten können, zeigt die 17-Jährige Anna Steinbrich aus Roßwag. Gerade erst das Abitur am Stromberg-Gymnasium bestanden, reiste sie nach Berlin, um am deutsch-amerikanischen Austauschprogramm „Ambassadors in Sneakers“ teilzunehmen. Das wichtige Thema der Botschafter in Turnschuhen: Menschenrechte. Für die YENZ-Seite schrieb Anna aktuell einen Erfahrungsbericht. Hier geht’s zur Ausgabe