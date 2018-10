Elisabeth Jetter, 18, Mitglied im Vaihinger Jugendgemeinderat war im Rahmen des deutsch-amerikanischen Jugendaustausches „Ambassadors in Sneakers“ bereits während der diesjährigen Pfingstferien für zwei Wochen in Hamburg und Berlin. Mitte Juli stand der zweite Teil des Austauschprogramms mit dem Besuch in den USA an. In dieser Ausgabe berichtet sie über ihre unvergesslichen Erfahrungen, ihre Highlights und spricht mit anderen Teilnehmern.