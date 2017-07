Das ist die Wanderstrecke für die S-VKZ-Tour am 19. August. Start ist um 10 Uhr am Stromberg-Gymnasium. Rast ist am Ensinger See. Ziel der Wanderung ist der Hof der Fessler Mühle in Sersheim. Von dort gibt es ab 14.30 Uhr einen kostenlosen Bustransfer zurück nach Vaihingen.