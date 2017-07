Das ist die Strecke für die Radfahrer bei der S-VKZ-Tour am 19. August. Start ist um 10 Uhr am Stromberg-Gymnasium in Vaihingen; Ziel ist der Hof der Fessler Mühle in Sersheim. Dieses Mal gibt es keine Teestation. Ensinger Getränke werden an der Kelter in Hohenhaslach gereicht. Auch müssen die Radler selbst wieder nach Vaihingen zurückkommen. Ein Bustransfer mit Fahrradanhänger ist nicht mehr möglich.