Wenn sogar Blumenkästen mit blau-roten Fähnchen bestückt sind und sich in den Innenstadtgassen früh am Morgen Menschengruppen zusammenfinden, kann das in Vaihingen nur eines bedeuten: S’isch Maiadag. 2018 wurde der von viel Sonnenschein begleitet und zwar schon zur Eröffnung, wie unser Video zeigt.