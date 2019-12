Zur Weihnacht auf den Schafhof

Maulbronn (p). Zur Weihnacht auf dem Schafhof am Sonntag (15. Dezember) von 14 bis 19 Uhr laden der Schwäbische Heimatbund, Regionalgruppe Stromberg-Mittlere Enz und der Geschichts- und Heimatverein Maulbronn gemeinsam nach Maulbronn ein. In der Weihnachtswerkstatt kann gemeinsam gebastelt werden. Auf dem Hof lädt die Feuerstelle zum Verweilen ein. Und im Museum wird für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Höhepunkt ist das Singen weihnachtlicher Weisen in offener Runde um 14.30 und 15.30 Uhr mit Kirchenmusikdirektorin a. D. Erika Budday.