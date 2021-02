Vaihingen (p). Der Vaihinger FDP-Landtagskandidat für die Landtagswahl am 14. März, Stadtrat Roland Zitzmann, wird in dieser Woche in seinem Wahlkreis unterwegs sein und den Bürgern für Gespräche zur Verfügung stehen. Es wird jeweils Maske getragen und auf Abstand geachtet. Am Samstag (13. Februar) von 10 bis 11 Uhr besucht Zitzmann den Vaihinger Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Vorher ist er von 8.30 bis 9.30 Uhr auf dem Marktplatz von Markgröningen anzutreffen.