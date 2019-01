Wintermärchen-Spaziergang

Ludwigsburg (p). Winterzeit ist die beste Märchenzeit: Beim Wintermärchen-Spaziergang „Durch die verschlafene Natur“ geht es am Sonntag (13. Januar) um 14 Uhr, für Kinder ab vier Jahren und ihre Eltern durch die Zugwiesen. Stefanie Keller erzählt als Märchenhexe Steffi bekannte Märchen. Treffpunkt ist am Kiosk beim Haupteingang des Favoriteparks an der Marbacher Straße. (Kartenpreis: fünf Euro pro Kind, acht Euro pro Erwachsener)

Infos unter www.ludwigsburg.de/fuehrungen