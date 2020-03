Wanderung zur Szilla-Blüte

Lauffen (p). Eine Wanderung im Tal der Blausterne bietet Naturparkführerin Ilse Schopper an. Der Kaywald zeigt sich jetzt, wenn die Szilla blühen, von seiner schönsten Seite. Unterwegs begegnen einem in diesem Naturschutzgebiet noch andere botanische Besonderheiten. Treffpunkt ist in 74348 Lauffen, Im Brühl am Umspannwerk, Dauer zweieinhalb Stunden, Gebühr sechs Euro, Kinder ab acht Jahre drei Euro. Anmeldung bei Ilse Schopper, Naturparkführerin, Telefon 0 70 46 / 407 3 1 76 oder per E-Mail i.r.schopper@gmx.de.