Wahlparty in Oberriexingen

Oberriexingen (p). Am Wahlsonntag (2. Juli) wird ab 17.30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Oberriexingen eine Wahlparty stattfinden. Das Wahlergebnis wird dort bekanntgegeben. Dieses wird „live“ über eine Leinwand übertragen, so dass die Ergebnisse je Wahlbezirk bei Auszählungsende aktuell angezeigt werden. Ein Ergebnis wird ab circa 19 Uhr erwartet. Für die Bewirtung sorgt der TSV Oberriexingen. Des Weiteren kann das Ergebnis am Sonntag auf der Homepage der Stadt unter www.oberriexingen.de abgerufen werden.