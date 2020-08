Drucken Markgröningen (p). Auch in diesem Sommer findet in der Bartholomäuskirche in Markgröningen der traditionelle Musiksommer statt. In besonderer Weise verbinden sich hier Architektur und Raumklang zu einer außergewöhnlichen Konzertatmosphäre. Am Sonntag (9. August) um 18 Uhr sind... »