Vom Fischer und seiner Frau

Schwieberdingen (p). Nach einem Sturm liegt eine große Kiste am Strand – Strandgut! Jeder weiß, wer Strandgut findet, dem gehört es. Also sehen, was es ist. Einzelne Sperrholzteile, zwei alte Stiefel, ein verbeulter Blechpott, eine Gießkanne … Glücklicherweise liegt eine Bauanleitung dabei und ein Zauberspruch.

Das Märchen nach den Gebrüdern Grimm wird am Donnerstag (21. September) um 15.30 Uhr im Bürgerhaus Schwieberdingen vom Artisjoktheater aufgeführt. Eintritt: ein Euro, nur Tageskasse. Nur für Kinder ab fünf Jahren.