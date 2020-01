Volkswandertag in Horrheim

Horrheim (p). Der SV Horrheim veranstaltet am Sonntag (26. Januar) seinen 44. IVV Volkswandertag. Die Veranstaltung wird nach den Richtlinien des IVV durchgeführt. Es gibt drei Strecken zu erwandern: sieben, elf und 20 Kilometer. Die sieben Kilometer und elf Kilometer lange Strecken sind Kinderwagenfreundlich. Die Startzeiten sind von 7 Uhr bis 13 Uhr an der Mettertalhalle in Horrheim. Zielschluss ist um 17 Uhr. Selbstverständlich gibt es einen Zubringer zum/vom Bahnhof in Vaihingen. Auch Nordic-Walker sind willkommen.