VHS-Onlinekurs für Kunstfans

Ludwigsburg (p). „Meisterwerke der Bildhauerei – Epochen, Künstler, Materialien und Techniken“, lautet der Titel eines Online-Kurses der Schiller-Volkshochschule. Anhand zentraler Werke von der Frühgeschichte bis zum Klassizismus und ihrer Gestaltung wird der Blick geschärft auf die hohe Handwerkskunst. Eine Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule ist erforderlich unter Angabe der Kursnummer 20B 2311 ON: Telefonisch unter 0 71 41 / 144-26 66, per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter www.schiller-vhs.de. Der Kurs läuft am 27. Januar von 15 bis 16.30 Uhr, Kosten sechs Euro.