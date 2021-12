Vaihingens Museum zeigt Bühnen-Schätze

Vaihingen (p). Urlaub, Ferien, freie Tage und noch nichts vor? Dann auf geht’s in Städtische Museum in der Vaihinger Peterskirche. Noch ist das Museum weihnachtlich geschmückt. Wie früher üblich, haben die Mitarbeitenden Puppenstuben und Spielzeugeisenbahn vom Dachboden – der Bühne – geholt und für die Feiertage auf Hochglanz gebracht werden müssen. Nach dem Dreikönigstag wird abgeschmückt und alles verschwindet wieder bis zum nächsten Weihnachtsfest. Das Museum ist am 6. Januar ab 14 Uhr geöffnet. Bitte die aktuellen Hygienevorschriften beachten.