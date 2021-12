Trauercafé im Dezember fällt aus

Vaihingen (p). Aufgrund der aktuellen Coronalage muss das Trauercafé in Vaihingen am 16. Dezember ausfallen. Individuelle Trauerspaziergänge bietet das Team Trauerarbeit für Vaihingen & Umgebung weiterhin nach Vereinbarung an.

Ob und unter welchen Bedingungen im kommenden Jahr 2022 Treffen in der Gruppe stattfinden können, hängt von der dynamischen Entwicklung der Umstände ab. Den aktuellen Stand gibt es auf www.diakonie-vaihingen.de unter ‚Angebote & Hilfen => Trauerarbeit.