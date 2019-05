Tipps bei Morbus Parkinson

Ludwigsburg (p). Die Zahl der Parkinson-Betroffenen in Deutschland wird auf etwa 250 000 Menschen geschätzt. Die Krankheit beginnt meist schleichend mit Zittern oder Steifigkeit einer Hand oder eines Arms. Die Mimik wird schwächer, das Sprechen oft monoton. Tätigkeiten wie Zähne putzen und Knöpfe schließen, werden schwieriger.

Am Mittwoch (5. Juni) gibt es um 17.30 Uhr in der Aula der Schule für Pflegeberufe am Klinikum Ludwigsburg in der Meiereistraße 1 eine Informationsveranstaltung für Patienten und Angehörige. Der Eintritt ist frei.