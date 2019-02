Teilzeitausbildung möglich

Ludwigsburg (p). Die Ludwigsburger Arbeitsagentur lädt zu einer Infoveranstaltung zum Thema Teilzeit ein. Es gibt unterschiedliche Gründe, aus denen Menschen keine Ausbildung abgeschlossen haben. Vielleicht kam die Familienplanung dazwischen oder es mussten Angehörige gepflegt werden. Danach könnte es für viele weitergehen – aber nicht in Vollzeit? Dann ist eine Ausbildung in Teilzeit der richtige Weg. Informationen dazu gibt es am Donnerstag (28. Februar) von 9 bis 10.30 Uhr in der Ludwigsburger Arbeitsagentur.