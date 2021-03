Tag der offenen Tür

Maulbronn (p). Wie leben die „Semis“ am Seminar in Maulbronn? Wie sehen die Klassenzimmer im Kloster aus? Eine „Schule auf Höhe der Zeit mit digitaler Ausstattung, Sportplätzen, Räumen in modernem Design mitten im Weltkulturerbe“ stellt sich am Tag der offenen Tür am 13. März digital auf der Internetseite www.seminar-maulbronn.de vor. Interessierte können von 13 bis 17 Uhr über die Videoplattform direkt Kontakt aufnehmen.