Ludwigsburg (p). Am Samstag (29. August) findet in der Stadtkirche Ludwigsburg um 18 Uhr eine „Stunde der Kirchenmusik“ statt. Thomas Crome (Alphorn und Horn) und Martin Kaleschke an der Stadtkirchenorgel spielen Musik unter anderem von Leopold Mozart und Jan Koutsier. Die Veranstaltung dauert circa 40 Minuten. Der Eintritt ist frei.