Steillagen in Hoheneck

Hoheneck (p). Am Freitag (29. Juni) führt Weinerlebnisführer Gerhard Thullner ab 17 Uhr durch die Steillagen am Neckar. Kartenpreis inklusive Verkostung 25 Euro, Anmeldung und Infos beim MIK in Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 9 10 22 52.