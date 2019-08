Startkarten für die S-VKZ-Tour

Am Samstag (17. August) startet die Jubiläumstour der Vaihinger Kreiszeitung und der Kreissparkasse Ludwigsburg: Zum 40. Mal gehen Wanderer und Radfahrer an den Start. Dieses Mal geht es um 10 Uhr auf dem Sportgelände Bruckenwasen in Enzweihingen (direkt an der B 10) los. Startkarten für einen Euro gibt es jetzt bereits im Serviceschalter der Vaihinger Kreiszeitung und in der Hauptstelle der Kreissparkasse in Vaihingen. In der nächsten Woche werden die Touren im einzelnen vorgestellt. Foto: Arning