Stäffele-Teamlauf in Roßwag

Roßwag (p). Schon zum 6. Mal geht es am Freitag (26. Mai) in die Weinberge rund um Roßwag. Um 18 Uhr fällt der Startschuss zum BMW-401-Stäffele-Teamlauf. In diesem Jahr gehen 20 Zweier- und 40 Vierer-Teams mit insgesamt 200 Läufern auf den 2,2 Kilometer langen Rundkurs hinaus aus Roßwag und über die „Weinbergstäffele“ hinauf in die imposanten steilen Weinlagen. Über Wirtschaftswege durch die Rebenlandschaft geht es wieder hinunter und zurück ins Dorf. Nach insgesamt 101 Minuten ist Schluss.