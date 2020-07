Vaihingen (p). Am Sonntag (2. August) hat das städtische Museum in der Vaihinger Peterskirche von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Im Dachgeschoss der ältesten Kirche der Stadt ist eine Reise in die Vaihinger Vergangenheit möglich. Die Besucher können dort längst vergessenem Werkzeug und Brauchtum nachspüren. In puncto Corona-Maßnahmen gibt das Museums-Team vor Ort Auskunft.