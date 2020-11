Stadtbibliothek vorläufig geschlossen

Mühlacker (p). Im November bleibt die Stadtbibliothek in Mühlacker für Besucher geschlossen. Der Ausleihbetrieb findet über das Fenster statt. Leser können über die Medienrecherche im Internet mit Hilfe der Merkzettel-Funktion Bestelllisten senden, die nach Terminvereinbarung abgeholt werden können. Der Medienbestand unter www.muehlacker.de/biblio. Anfragen an die Stadtbibliothek per E-Mail: bibliothek@stadt-muehlacker.de. Geschlossen bleiben auch die Kinderbibliotheken in den Stadtteilen Enzberg, Lienzingen, Lomersheim, Großglattbach und Mühlhausen. Vorlesestunde am 19. November ist abgesagt.