Ludwigsburg (p). Der Welcome-Service der Region Stuttgart im Landkreis Ludwigsburg bietet am heutigen Mittwoch (21. Juli) von 9 bis 13 Uhr eine Online-Sprechstunde für internationale Fachkräfte, Studierende und Unternehmen im Landkreis an. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail bei svetlana.acevic@region-stuttgart.de oder per Telefon unter 01 62 /2 15 27 28 ist erforderlich.