Vaihingen (bt). Auch am Wahlsonntag (24. September) ist im Vaihinger Bürger-Treff das Sonntags-Café geöffnet. Ab 14.30 Uhr erwartet das Team um Getrud Hanauer die Gäste, diesmal auch wieder mit dem Herbstangebot: Neuer Wein und Zwiebelkuchen. Wer sich vor oder nach der Wahl noch stärken muss: Einfach reinschauen in den BT in der Grabenstraße 20. Das Angebot ist offen für jedermann. Und natürlich gibt es nicht nur neuen Wein und Zwiebelkuchen.