Sommerkonzert mit der Orgel

Ludwigsburg (p). Am Sonntag (3. September) ist Andreas Gräsle, Bezirkskantor in Ditzingen, zu Gast beim Ludwigsburger Orgelsommer. Er spielt an der Klais-Orgel der Ludwigsburger Stadtkirche ab 18 Uhr Werke von Rheinberger sowie eine eigene Bearbeitung von Dvoraks Orchestersuite op. 39

