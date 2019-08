Sommerfest beim OGV Illingen

Illingen (p). Der Obst- und Gartenbauverein Illingen veranstaltet am Sonntag (1. September) wieder sein Sommerfest. Start ist um 11 Uhr bei den Vereinsgaragen in der Ensinger Straße in Illingen. Neben den bisher bekannten Speisen wie Maultaschen, Grillbraten und Kartoffelsalat bietet

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen