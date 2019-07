Sommerfest am Martinsturm

Nussdorf (p). Am Samstag (6. Juli) ab 18 Uhr startet das Sommerfest am Martinsturm in Nussdorf. Mitten im Dorf in lauschiger Umgebung gibt es hier Getränke, Gegrilltes, Vegetarisches sowie flotte Musik und Volksliedersingen, ein Kinderprogramm und